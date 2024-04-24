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    استقبل الرئيس فؤاد السنيورة منسقة الامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وكان بحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية

    منذ ساعتين
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