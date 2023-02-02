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    استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء الثلاثاء السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا حيث جرى بحث آخر المستجدات الراهنة والعلاقات بين لبنان والفاتيكان

    منذ 40 دقيقة
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