الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445 ﻫ - 21 مايو 2024
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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استقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، رئيس "حركة شباب لبنان" إيلي صليبا مترئسا وفدا شبابيا موسعا. وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة والمرحلة الراهنة والعلاقات بين البلدين على كل الصعد
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