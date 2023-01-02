الأثنين 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023 |
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    استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الدفاع الفرنسي SEBASTIEN LECORNU ترافقه سفيرة فرنسية السيدة ANNE GRILLO والملحق العسكري الفرنسي العقيد GREGORY MEDINA مع وفد مرافق، وتم تداول علاقات التعاون بين جيشي البلدين

    منذ 4 دقائق
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