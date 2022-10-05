الأربعاء 9 ربيع الأول 1444 ﻫ - 5 أكتوبر 2022
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استقبل مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود في مكتبه في الوزارة سفير هولندا في لبنان Ambassador Hans Peter van der Woude وقد جرى خلال الاجتماع عرض لتعزيز التعاون الزراعي بين لبنان وهولندا
منذ 14 دقيقة
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