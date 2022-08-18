الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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    استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل يرافقه السفير الالماني اندرياس كيندل، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين

    منذ 51 دقيقة
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