الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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    استكملت فرق مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي جولاتها في محطات المحروقات في مدينة صيدا بمؤازرة مكتب امن الدولة، سطّرت بنتيجتها محضرَي ضبط بحق المخالفين للتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة

    منذ 5 دقائق
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