الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
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    استمرار اشتعال النيران في غابات شرق لندن بسبب ارتفاع درجات الحرارة

    منذ 5 دقائق
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