الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023
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استمرار المواجهات بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم وفي محيط سلاح المهندسين في أم درمان
منذ ساعة واحدة
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