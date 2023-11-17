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    استهداف الطابق الأخير من أحد المباني قرب جدار "بوابة فاطمة" في بلدة كفركلا بشكل مباشر من دون وقوع إصابات

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2023 8:20 مساءً
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