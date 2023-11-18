السبت 4 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 18 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    استهداف حسينية بلدة عيتا الشعب في الجنوب بقذائف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي

    منذ 3 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      سقوط احد الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان في منطقة الجليل
      سيناريو الحرب مع لبنان.. في هذه الحالة قد تتخلى إيران عن حزب الله!
      الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
      نداءٌ عاجل من "الصحّة العالميّة": للاستعداد والاستجابة في لبنان
      غزة تحت النار
      فيديو.. كتائب القسام تجهز على قوة إسرائيلية خاصة داخل مبنى في بيت حانون