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    استهداف عامود أجهزة المراقبة والاتصالات التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند رأس الناقورة بالرصاص

    منذ 37 ثانية
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