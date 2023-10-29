الأحد 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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استهداف موقع الريشة الإسرائيلي قبالة بلدة البستان
منذ 40 دقيقة
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