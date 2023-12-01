الجمعة 17 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 1 ديسمبر 2023
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الصحافة
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سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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استهداف هدف عسكري في مستوطنة مارغليوت
منذ 50 دقيقة
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