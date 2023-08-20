الأحد 4 صفر 1445 ﻫ - 20 أغسطس 2023 |
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    اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط سلاح المدرعات

    منذ ساعتين
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