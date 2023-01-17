الثلاثاء 24 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 17 يناير 2023 |
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    اشتباك جديد بين الجيش والمعتصمين أمام المرفأ وتسكير الطريق المؤدية الى مرفأ بيروت مجددًا بعد أن تم فتحها منذ قليل

    منذ ساعتين
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