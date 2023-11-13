الأثنين 29 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 13 نوفمبر 2023 |
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    اشتعال النيران بالاحراج المتاخمة للخط الازرق قبالة بلدات الناقورة وعلما الشعب والضهيرة

    منذ 37 دقيقة
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