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    مسيّرة اسرائيلية قرابة العاشرة الا ربعا من صباح اليوم، بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية في ساحة بلدة عيترون، وأفيد عن وقوع اصابات

    منذ 55 دقيقة
    آخر تحديث: 6 - يونيو - 2024 10:23 صباحًا
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