الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
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سياسات وقرارات
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اصطدام سفينة سياحية بريطانية بسفينة شحن في مايوركا الإسبانية
منذ ساعة واحدة
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