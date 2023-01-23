الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023 |
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    اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في حديث لـ”الجديد”، أن “الادعاء الذي قدمه القاضي طارق البيطار لا يستدعي التعليق ولن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء”

    منذ ساعة واحدة
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