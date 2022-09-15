الخميس 19 صفر 1444 ﻫ - 15 سبتمبر 2022
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اعتصام أمام خيمة حلبا تضامنا مع توقيف رجل أعمال وناشط
منذ 22 دقيقة
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