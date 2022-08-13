السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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    افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ حريقًا اندلع في خراج بلدة الهد لناحية دير جنين، منذ أكثر من ساعتين، والنيران تتمدّد من ضفة نهر الاسطوان صعوداً إلى أعلى الجبل

    منذ ساعة واحدة
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