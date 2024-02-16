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    افادت مصادر مطلعة "المركزية" ان وزارة المالية في صدد التحضير لإعطاء موظفيها وبعض موظفي الإدارات الأخرى مبلغ ٣٠٠ دولار شهريا، وحرمان سائر القطاع العام ، مما سيولّد نقمة كبيرة ويدفع الجميع إلى التشدد في الإضراب المفتوح احتجاجاً على سياسة التمييز

    منذ ساعة واحدة
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