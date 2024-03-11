الأثنين 1 رمضان 1445 ﻫ - 11 مارس 2024 |
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    افادت معلومات "الجديد" ان قيادة منطقة جنوب الليطاني في الجيش اللبناني وجهت رسالة إلى قيادة اليونيفيل اليوم أوقف بموجبها الجيش الدوريات المشتركة جنوب النهر بعد تعرّض دورية لاطلاق نار اسرائيلي قبل يومين

    منذ ساعتين
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