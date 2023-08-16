الأربعاء 29 محرم 1445 ﻫ - 16 أغسطس 2023 |
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    اقرار بندي مشروع قانون حق الحكومة بالتشريع الجمركي وفتح اعتماد في احتياطي الموازنة

    منذ دقيقتين
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