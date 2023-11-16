الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023
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اكتمال النصاب في جلسة مجلس الوزراء وأهمّ ما فيها لم يرد على جدول أعمالها وهو الخروج بحلّ معيّن لقيادة الجيش والأجواء تشير إلى أنّه قد يُفتح النقاش حول التمديد لقائد الجيش واللواء عثمان لمدة 6 أشهر
منذ 50 دقيقة
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