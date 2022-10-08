السبت 12 ربيع الأول 1444 ﻫ - 8 أكتوبر 2022
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الأبيض للـLBCI: القطاع الاستشفائي أثبت أنه قطاع قويّ ولكنه يئِنّ ولديه الكثير من الصعوبات في ظل الوضع الاقتصاديّ الصعب
منذ 10 دقائق
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