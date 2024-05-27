الأثنين 19 ذو القعدة 1445 ﻫ - 27 مايو 2024
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الأب سليمان وهبة تعرض لاعتداء بالضرب والسرقة في كفرفالوس على طريق جزين - صيدا
منذ 21 دقيقة
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