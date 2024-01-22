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    الأب يوسف نصر للـLBC: سنشارك في الاجتماع الذي دعا إليه الحلبي وسنوقع على الاتفاق الذي يقضي بتخصيص اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 22 - يناير - 2024 12:18 مساءً
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