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    الأمانة العامة لمجلس الوزراء تذكر بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل السبت 29 - الأحد 30 تشرين الأول 2022 تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

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