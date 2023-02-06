الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023
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الأمطار الغزيرة والعاصفة التي تضرب لبنان أدت إلى تجمع المياه تحت حسر نهر الكلب مقابل الهوليدي بيتش
منذ 55 دقيقة
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