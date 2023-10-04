الأربعاء 19 ربيع الأول 1445 ﻫ - 4 أكتوبر 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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الأمم المتحدة: ألف فلسطيني في مسافر يطا بمدينة الخليل يتعرضون لخطر الترحيل القسري
منذ 50 دقيقة
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