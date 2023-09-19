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    الأمم المتحدة: الحظر المفروض على تعليم الفتيات في أفغانستان انتهاك غير مبرر لحقوق الإنسان

    منذ 38 دقيقة
    آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2023 12:05 مساءً
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