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الأمم المتحدة: الحظر المفروض على تعليم الفتيات في أفغانستان انتهاك غير مبرر لحقوق الإنسان
منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2023 12:05 مساءً
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