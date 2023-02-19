الأحد 28 رجب 1444 ﻫ - 19 فبراير 2023
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الصحافة
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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الأمم المتحدة تؤكد التزامها ببذل المزيد من الجهود لمساعدة جميع السوريين على تخطي تداعيات الزلزال
منذ ساعة واحدة
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