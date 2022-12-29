الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022
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الأمم المتحدة: سنواصل دعم الإسرائيليين والفلسطينيين لتحقيق السلام في إطار حل الدولتين
منذ 33 دقيقة
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