الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023
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الأمم المتحدة: نتعاون مع جميع المحافظات السورية من أجل توصيل المساعدات ونتوقع أن تكون أرقام الضحايا أعلى بكثير
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