الأحد 4 صفر 1445 ﻫ - 20 أغسطس 2023 |
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    الأمم المتحدة: ندعو إلى وقف جميع الأعمال العسكرية في ولايتي جنوب وغرب كردفان على الفور والعودة إلى الحوار

    منذ 51 دقيقة
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