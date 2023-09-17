الأحد 2 ربيع الأول 1445 ﻫ - 17 سبتمبر 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 40000 شخص من شمال شرق ليبيا بسبب الفيضانات
منذ 52 دقيقة
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