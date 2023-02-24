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    الأمن العام: اعتبارا من ٦-٣-٢٠٢٣ تقبل طلبات المواطنين للاستحصال على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز بمهلة ٢٥ يوما

    منذ دقيقتين
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