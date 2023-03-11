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    الأمن العراقي يُعلن إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين حبّة مخدّرة عبر منفذ حدودي مع سوريا

    منذ 53 دقيقة
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