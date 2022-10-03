الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022
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تكنولوجيا وعلوم
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الأمير محمد بن سلمان يعلن إطلاق شركة داون تاون السعودية لتطوير مراكز متعددة في المملكة
منذ 51 ثانية
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