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    الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله: أهل غزة ما زالوا يحتضون المقاومة رغم كل الأدوار التي تقوم بها للأسف قنوات عربية لم يتمكنوا من لحمة وصلابة الموقف في قطاع غزة

    منذ ساعة واحدة
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