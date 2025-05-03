الأحد 5 ذو القعدة 1446 ﻫ - 4 مايو 2025 |
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    الأناضول عن الخارجية التركية: الادعاءات بحصول طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على إذن تحليق فوق تركيا غير صحيحة

    منذ ساعتين
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