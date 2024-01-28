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    "الأنباء": رسائل غربية تحذير شديدة الخطورة حول نية نتنياهو توجيه ضربة عسكرية ضد لبنان تحت عنوان إبعاد حزب الله عن الحدود إلى ما بعد خط شمال الليطاني

    منذ 4 دقائق
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