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    "الأنباء": موضوع التعيينات العسكرية ولا سيما تعيين رئيس للأركان كان مدار بحث بين ميقاتي وأبو فاعور حيث تم استعراض مستجدات هذا الملف وإمكانية طرحه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء

    منذ 24 دقيقة
    آخر تحديث: 31 - يناير - 2024 7:22 صباحًا
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