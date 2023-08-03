الخميس 16 محرم 1445 ﻫ - 3 أغسطس 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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"الأونروا" تدعو لوقف فوري للاشتباكات في عين الحلوة وتقول إنها لم تتمكن من دخول المخيم وتقديم المساعدة
منذ 51 دقيقة
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