الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
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    الأونروا: سنوسّع أنشطتنا في قطاع غزة بسبب الحاجة المُلحّة لدخول المزيد من المساعدات

    منذ 52 دقيقة
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