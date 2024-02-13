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    الأونروا: نحذر من مجاعة في شمال غزة الذي تصل المساعدات إليه بالكاد بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ ٦ أيام

    منذ 17 دقيقة
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