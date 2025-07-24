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    الإخبارية السورية عن مصدر أمني: قوى الأمن الداخلي لا تزال تقوم بواجب فرض الاستقرار ومنع خرق وقف إطلاق النار

    منذ 57 دقيقة
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