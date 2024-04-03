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    الإذاعة الإسرائيلية: الجيش يرجح أن المسيرة التي تسللت عبر الأردن وسقطت قرب وادي عربة فجرا أطلقت من العراق

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